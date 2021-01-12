В пункте пропуска «Козловичи» в грузовом авто таможенники обнаружили свыше тысячи упаковок с нетабачной никотиносодержащей смесью. Водитель ехал из Германии и заявил таможеннику об отсутствии товаров для личного пользования, которые подлежат декларированию. Однако в результате проведения операций таможенного контроля в кабине тягача DAF обнаружена нетабачная никотиносодержащая смесь. Официальный представитель Брестской таможни Андрей Дубинко рассказал:
– 980 упаковок с нетабачной никотиносодержащей смесью были сокрыты от таможенного контроля в спальном месте на матрасе. Еще более 200 упаковок водитель транспортного средства намеревался незаконно переместить через границу в дорожной сумке среди личных вещей. По предварительной оценке, общая стоимость незадекларированного товара составила свыше 25,5 тысячи белорусских рублей.
Сокрытый от таможенного контроля товар изъят до решения суда. В отношении его владельца, 36-летнего жителя Бреста, начаты административные процессы.
Фото: Брестская таможня
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Через «Козловичи» дальнобойщик пытался ввезти более тысячи упаковок нетабачной жевательной смеси
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