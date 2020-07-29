Чемоданова: у МВД достаточно ресурсов, чтобы выявить тех, кто оскорбляет граждан в соцсетях и мессенджерах

МВД выявляет тех, кто оскорбляет граждан в соцсетях и мессенджерах. Об этом во время круглого стола рассказала начальник управления информации и общественных связей МВД Ольга Чемоданова.

Она напомнила, что за оскорбления в сети предусмотрена ответственность:

- Сегодня в МВД достаточно ресурсов и средств к тому, чтобы выявлять администраторов и пользователей мессенджеров, в публичных аккаунтах позволяющих себе оскорблять граждан, которые в последующем обращаются с заявлениями в милицию. Ряд таких заявления находится на рассмотрении. Установлены лица, которые привлечены как к административной ответственности. Возбуждены и уголовные дела. Поверьте, это никто не оставит без внимание. В этом направлении в ведомстве работает не одна служба, а несколько.