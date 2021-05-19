«Челси» обыграл «Лестер» в одном из ключевых матчей 37-го тура АПЛ

«Челси», явно уязвленный случившейся 15 мая осечкой в финале Кубка Англии, на протяжении большей части отчетной игры искал счастья в атаке, превзошел «лис» по всем основным статистическим показателям (владение мячом – 59% на 41%, удары – 17:7, в створ ворот – 6:3, угловые – 6:5) и создал больше опасностей у чужих ворот, вследствие чего закономерность исхода матча сомнений не вызывала.Гол Тимо Вернера на 35-й минуте главный судья, обратившись к системе видеоассистента рефери (VAR) и зафиксировав игру рукой, отменил. Но впоследствии команда из Лондона все-таки взяла свое.У хозяев поля отличились Антонио Рюдигер (47-я минута) и Жоржиньо (66). А «Лестер» ответил лишь точным ударом Келечи Ихеаначо (76).Кроме того, вчера вечером «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм» сыграли вничью –1:1, «Саутгемптон» уступил «Лидсу» – 0:2, а «Брайтон» сенсационно взял верх над «Манчестер Сити» – 3:2, проигрывая по ходу встречи – 0:2. Еще шесть матчей тура состоятся сегодня вечером.Турнирную таблицу с 83 очками возглавляет «Манчестер Сити», досрочно обеспечивший себе золото. Вслед за «горожанами» в группе лидеров идут «Манчестер Юнайтед» (71 балл), «Челси» (67), «Лестер» (66), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм» (59), «Вест Хэм» (59), «Лидс» (56), «Эвертон» (56) и «Арсенал» (55).В списке бомбардиров – двоевластие: по 22 мяча забили Харри Кейн («Тоттенхэм») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»).