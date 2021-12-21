Чаплыга назвал нападение на белорусское посольство примером агрессии против государства

Нападение на дипломата у белорусского посольства в Лондоне – пример агрессии против государства. Таким мнением поделился украинский политический консультант Михаил Чаплыга в эфире "Панорамы" на телеканале "Беларусь 1".
– Нападение на дипломата – это не просто нападение на своего же согражданина или гражданина другой страны. Это нападение на институт власти, на государство. Нет оправдания этим действиям, даже если кто-то хочет сказать, что это [произошло] потому, что некие граждане Беларуси, живущие за рубежом, выражают таким образом свой протест и несогласие с действиями властей. Дело в том, что это агрессия против государства.<...> Обычно это демонстрирует бессилие тех, кто совершает подобные акции. Когда нет аргументов и слов, в ход идут кулаки и низость. В этом всем я вижу два аспекта. Первое – напускной патриотизм, потому что никогда настоящий патриот не сможет нанести ущерб и урон представителю института собственной страны. <...> И второе – это злобное бессилие, – считает Михаил Чаплыга.
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