Chanel выпустил ювелирную коллекцию, вдохновленную камелиями

Французский модный дом Chanel показал новую утонченную ювелирную коллекцию. Подробности о ней рассказываем в нашем материале.
Уже не впервые для создания украшений Chanel вдохновляется камелией. Это тот самый цветок, который любила основательница бренда Габриэль Шанель.
Новая коллекция получила символичное название Bouton de Camélia («Бутон Камелии»).
В ювелирной линейке представлены серьги-пусеты, браслеты-цепочки и колье. Украшения выполнены из желтого и белого золота и имеют вставки в виде прозрачных бриллиантов.
Стоимость изделий пока не раскрывается, зато нам доступны снимки из лукбука коллекции.
Фото: chanel.com