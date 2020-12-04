Одномоторный самолет Bellanca Viking в срочном порядке совершил посадку на автомагистраль в штате Миннесота в США, в результате чего столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.
Происшествие случилось вечером в среду по местному времени на межштатной автомагистрали Interstate 35 рядом с городом Арден-Хилс.
– У небольшого самолета во время полета, судя по всему, отказал двигатель. Пилот совершил экстренную посадку на автомагистраль 35W. Сотрудники офиса шерифа прибыли на место происшествия, проверили всех участников, и к счастью, данных о ранениях не поступало, – передается в заявлении сотрудников офиса шерифа округа Рамси.
Из-за инцидента на время было нарушено движение на автомагистрали. Причина происшествия пока не сообщается.
Фото: Ramsey County Deputy's Federation
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Cамолет столкнулся с автомобилем после экстренной посадки в США
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