БЖД работает очень инициативно и справляется с растущим объемом грузовой работы – Мясникович

, – подчеркнул он. –Кроме того, по словам Михаила Мясниковича, отрабатываются и другие амбициозные проекты. Например, БЖД успешно реализует мероприятия, которые направлены на применение современных информационных технологий в производственных процессах железнодорожного транспорта., – резюмировал глава Коллегии ЕЭК.