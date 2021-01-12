Экспортные перевозки белорусской продукции в Китай в контейнерах за 2020 год выросли в 1,7 раза и составили более 22 тыс. контейнеров ДФЭ, сообщает пресс-центр БЖД.
Фото: БЕЛТА
По информации Белорусской железной дороги, обеспечивается предоставление всего спектра транспортно-логистических услуг. С 15 китайскими провинциями налажены контакты и партнерские отношения.
- Это позволяет организовать доставку белорусской продукции как до железнодорожных станций, так и далее автотранспортом в любую точку Китая, включая услугу "последней мили", - объяснили в пресс-центре.
Комплексную услугу организации перевозок экспортных грузов предоставляет государственное предприятие "БТЛЦ" Белорусской железной дороги.
- В 2021 году Белорусская железная дорога продолжит работу по созданию условий, которые будут способствовать развитию экспортных перевозок и продвижению отечественной продукции на внешние рынки сбыта ж/д транспортом, - добавили в пресс-центре.
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БЖД нарастила контейнерные перевозки в Китай в 1,7 раза
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