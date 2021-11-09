Бычковский: у многих беженцев начались проблемы со здоровьем из-за применения поляками слезоточивого газа

Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский в эфире телеканала "Беларусь 1".
– Физическое и моральное состояние людей крайне тяжелое и подавленное. Не хватает еды и воды. Нет условий для ежедневных гигиенических процедур. Ситуация осложняется наличием среди беженцев значительного числа беременных женщин и грудных детей. Они вынуждены ночевать на земле при температурах, близких к нулю. Некоторым беженцам плохо из-за применения польской стороной слезоточивого газа. Также всю ночь поляки включали громкоговорители, прожекторы, стробоскопы, чтобы не давать беженцам спать, – рассказал Антон Бычковский.