Бузова установила рекорд по числу подписчиков в Инстаграме

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что установила новый российский рекорд по количеству подписчиков в Инстаграме. Число ее подписчиков достигло отметки в 20 миллионов.

Бузова поблагодарила своих подписчиков, назвав эту цифру немыслимой. Она отметила, что не могла даже подумать о таком количестве подписчиков, когда создавала страницу.

На втором месте среди российских селебрити борец Хабиб Нурмагомедов, у него 19,3 млн подписчиков, пишет РИА Новости. На третьем —телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева —15 млн.

Отметим, что у Бузовой закрытая страница, на нее нельзя зайти, не подписавшись на аккаунт.

Что же касается абсолютного мирового рекорда, то он сейчас принадлежит португальскому футболисту Криштиану Роналду — 209 млн подписчиков.