Бузин: есть такое понятие – правда истории

- напомнил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси доктор военных наук Николай Бузин.При этом, продолжил Николай Бузин, многие годы определенные факты были под грифом секретности. А свидетелей, которые воочию видели, что происходило на нашей земле в годы войны, все меньше и меньше. Этим пользуются те, кто заинтересован в фальсификации истории, уничтожении памяти. Отсюда попытки поднять на нашей земле флаги с чуждой символикой. У Беларуси должно быть четкое понимание того, что мы не должны ни перед кем оправдываться за свое прошлое и настоящее. Мы отдали все, что могли, чтобы существовала наша страна, отметил Николай Бузин, осознание этого должно стать частью патриотического воспитания молодого поколения.