О воспитанниках детского дома, ставших в годы войны жертвами германских оккупантов и их пособников, вспоминали сегодня участники траурного митинга – реквиема, состоявшегося в деревне Семково Минского района.
- Некоторые пытаются говорить о том, что войска вермахта придерживались якобы международных норм и конвенций по ведению войны, - напомнил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси доктор военных наук Николай Бузин. - Это не соответствует действительности. По большому счету, на территории Беларуси осуществлялся геноцид ее народа. Германия планомерно, планово и с полным пониманием того, что делается, использовала все ресурсы оккупированных у нас территорий для решения собственных военных и других задач. Это не только сырье, богатства, коммуникации, но и находившиеся здесь люди. Есть конвенция о защите гражданского населения в ходе военных действий. Здесь же осуществлялось уничтожение населения, в том числе детей – будущего нашей нации.
При этом, продолжил Николай Бузин, многие годы определенные факты были под грифом секретности. А свидетелей, которые воочию видели, что происходило на нашей земле в годы войны, все меньше и меньше. Этим пользуются те, кто заинтересован в фальсификации истории, уничтожении памяти. Отсюда попытки поднять на нашей земле флаги с чуждой символикой. У Беларуси должно быть четкое понимание того, что мы не должны ни перед кем оправдываться за свое прошлое и настоящее. Мы отдали все, что могли, чтобы существовала наша страна, отметил Николай Бузин, осознание этого должно стать частью патриотического воспитания молодого поколения.
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Бузин: есть такое понятие – правда истории
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