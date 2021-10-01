БУТБ провела первую сделку по экспорту мяса в Узбекистан

Пробная партия белорусской говядины объемом 17,5 тонны впервые реализована в Узбекистан через Белорусскую универсальную товарную биржу. Сделка стала не только первым опытом использования биржевого механизма при экспорте мяса на рынок Узбекистана, но и ознаменовала возобновление работы узбекских компаний на белорусской биржевой площадке, сообщили в пресс-службе БУТБ.

– На бирже аккредитованы 37 субъектов хозяйствования из Узбекистана. Раньше они достаточно активно участвовали в торгах балансовой древесиной и древесными плитами, однако со второй половины 2018 года сделки прекратились. Закупка мяса узбекской компанией – это результат мероприятий, которые проводила биржа по запросу одного из отечественных мясокомбинатов. В сжатые сроки нам удалось привлечь на торги потенциальных покупателей из ближнего и дальнего зарубежья, в том числе двух из Узбекистана. Небольшой объем пилотной сделки связан с желанием узбекской компании в реальных условиях протестировать новую для нее схему закупок, – рассказали в пресс-службе.

Более активного участия этой компании в торгах ожидают после исполнения контракта. На бирже также добавили, что рынок Узбекистана перспективен для белорусских производителей сельхозпродукции. Работа по привлечению новых участников, расширению товарной номенклатуры продолжится.