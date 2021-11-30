БУТБ: новый механизм проведения годовых биржевых торгов древесиной позволил удешевить сырье для переработчиков

Новый механизм проведения годовых биржевых торгов древесиной позволил снизить стоимость сырья для переработчиков. Таким наблюдением с sb.by поделились представители Белорусской универсальной товарной биржи.



По результатам годовых биржевых торгов реализовано 6,3 млн кубометров древесины в заготовленном виде ресурса 2022 года. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом году. Таким образом, нынешние торги стали самыми крупными за всю историю их проведения. В торговых сессиях приняли участие около 500 покупателей и более 100 продавцов, рассказали в пресс-службе БУТБ.

На фоне сохраняющегося высокого спроса на древесину организации различной формы собственности выкупили 92 процента от общего объема древесного сырья, выставленного на годовые торги. На долю частных деревообработчиков пришлось 70 процентов от всего объема реализации. При этом благодаря применению нового механизма проведения торгов стоимость лесоматериалов для белорусских потребителей снизилась в среднем на 30–35 процентов по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

– На сложившийся уровень цен повлияли сразу несколько факторов. Во-первых, на этот раз в соответствии с новыми правилами реализации древесины на торги было выставлено 60 процентов от запланированного годового объема, а не 40 процентов, как в 2020-м. Уже только это позволило предотвратить ажиотаж среди покупателей и обеспечить более спокойный ход торгов. Во-вторых, как и предполагалось, за счет введения потребительских секций производителям разной продукции не пришлось конкурировать друг с другом. В результате по целому ряду позиций цены пошли вниз. Например, по сравнению с третьим кварталом высококачественная древесина сортов А и B в среднем подешевела на 32 процента, а низкокачественное сырье сортов С и D – на 34 процента. Избежать необоснованного роста цен и дисциплинировать участников торгов также, безусловно, помогли инициированные Минлесхозом штрафные санкции за несоблюдение обязательств по биржевым сделкам. Так, если раньше некоторые покупатели могли, не заботясь о последствиях, заключать контракты на больший объем, чем им реально нужно, и тем самым искусственно создавать дефицит, то угроза получить штраф заставила их действовать рациональнее. В итоге случаи закупок не по средствам удалось свести к минимуму, – подчеркнули в пресс-службе БУТБ.

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