БУТБ и Нови-Садская товарная биржа договорились о сотрудничестве в сфере АПК

Представители Белорусской универсальной товарной биржи на онлайн-встрече с руководством Нови-Садской товарной биржи NSCOMEX из Сербии договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

– Наша биржа специализируется на торговле сельхозпродукцией. В основном кукурузой, пшеницей, соевыми бобами. Насколько известно, эти товарные позиции представлены на белорусской биржевой площадке и пользуются спросом у ваших предприятий. На мой взгляд, именно в этом направлении следует сосредоточить усилия. При этом важно обеспечить беспрепятственный доступ белорусских компаний к сербской торговой платформе и наоборот. Так мы предоставим предприятиям агропромышленного комплекса Беларуси и Сербии дополнительный инструмент для экспортно-импортных операций, что положительно скажется на динамике двустороннего товарооборота, – отметил директор NSCOMEX Милош Янич.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий подчеркнул: наиболее эффективный способ продвижения биржевых услуг за рубежом – аккредитация брокеров-нерезидентов, которые берут на себя задачу привлекать новые компании, а также оказывают содействие с расчетами, логистикой.

– Мы заинтересованы в усилении присутствия в странах Балканского региона, – добавил Александр Башлий. – Думаю, один из ваших брокеров мог бы стать представителем БУТБ на Балканах. В свою очередь кто-то из наших зарегистрируется на сербской торговой площадке и будет представлять интересы Нови-Садской товарной биржи в Восточной Европе. Такой подход не только расширит географию торговли, но и отразится на развитии бирж в целом.