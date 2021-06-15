Британский бренд Burberry представил новую капсульную коллекцию с необычными принтами.
В линейку под названием Mythical Alphabet («Фантастический/мифический алфавит») вошли футболки, рубашки, шорты, тренчи и украшения. Некоторые модели украшают буквы, в которые в средневековой манере вплетены фигуры полуживотных-полулюдей.
Капсула была создана совместно с британским графическим дизайнером Питером Сэвиллом и иллюстратором Джо Рэтклиффом.
Коллаборация будет доступна всего 9 дней на официальном сайте и бутиках Burberry.
Фото: burberry.com
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Burberry выпустил новую капсульную коллекцию
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