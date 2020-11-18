Будущий хирург из Гродно Артем Оганесян с самого начала эпидемии включился в борьбу с ней

Шестикурсник Гродненского медуниверситета Артем Оганесян – настоящий эталон будущего врача. Староста потока, победитель областного конкурса «Студент года», средний балл успеваемости – 9,7, плюс ко всему с третьего курса подрабатывает в областной больнице, которая в рамках пилотного проекта переименовалась в университетскую клинику. Это значит, лучшие преподаватели и студенты чаще приобщаются к практике, такой опыт есть в ведущих вузах страны. Артем на третьем курсе трудился санитаром, а в начале четвертого после производственной практики устроился медбратом в отделение гемодиализа. На посту –больше двух лет, работа, наоборот, способствует лучшему пониманию учебного материала. Молодой человек совсем скоро будет хирургом, готов отвечать за человеческие жизни. Поэтому как только старшая медсестра отделения в конце зимы сообщила, что коллегам придется подключиться к обслуживанию пациентов с коронавирусной инфекцией, Артем не испугался:
– Наше отделение специфическое и рассчитано на больных с хронической почечной недостаточностью, которые на протяжении всей оставшейся жизни три раза в неделю проходят сеансы гемодиализа. Нужно было готовиться к тому, что они тоже могут заболеть коронавирусной инфекцией. Повторили, как надевать противочумные костюмы, и все основные нормы при работе с заразившимися коронавирусом. Поэтому как только появился первый такой пациент, – не растерялись, дежурили вначале опытные медсестры, их в отделении у нас 25. И пять студентов, которые впоследствии, когда количество зараженных увеличилось, тоже присоединились. Выделили отдельную инфекционную палату, рядом с которой обустроили шлюз, где переодеваемся в хирургические и противочумные костюмы. В обмундировании – очки, перчатки, респираторы, а после обслуживания вновь в шлюзовом отсеке облачаемся в чистую одежду.
Со временем в отведенную палату стали поступать хронические пациенты, которым показан перитонеальный диализ. Этот метод от обычного отличается тем, что люди проводят очистительные процедуры дома, для этого им в брюшную полость вставляется катетер. Зачастую в итоге может развиться перитонит, и тогда они поступают в больницу.
– Если такие пациенты болеют коронавирусом, то госпитализируются в стационар, где мы проводим для них гемодиализ, или же помещаем в нашу инфекционную палату, – уточняет Артем Оганесян. – Помню, как было не по себе, когда в отделение привезли первого зараженного. Хотя нас заранее подготовили, но все равно переживал, чтобы вирус не проник, к примеру, сквозь щель в одежде. Много читал средств массовой информации, чтобы владеть всей информацией, которую советуют для защиты. С каждым новым пациентом буря эмоций утихала, и сейчас работа на ковидном посту – обычное дело.
Чем меньше у студента свободного времени, тем больше он успевает, уверен Артем Оганесян. Работа никогда ему не мешала учиться и держать марку отличника. На первых трех курсах действительно много времени занимала полезная теория, именно тогда, рассказывает собеседник, усвоил фундаментальные науки:
– Анатомию, биохимию, физиологию – нормальную и патологическую – старательно выучил, не побоюсь этого слова – вызубрил. Тогда время на работу практически не оставалось, хотя некоторые студенты умудрялись устраиваться санитарами чуть ли не на первых курсах. На четвертом курсе начались клинические кафедры, оставалось научиться правильно применять знания в определенной клинической ситуации. Но это приходит, действительно, с опытом.
Молодой человек в среднем отрабатывает в месяц семь семичасовых и три 12-часовых дежурства, иногда заступает ночью, чаще в вечерние смены, которые длятся до 23:00 часов. А утром – в университет, но это не мешает парню не то что отдохнуть, а даже качественно подготовиться к занятиям:
– Обычно пациенты к нам поступают в три смены начиная с 6 утра, каждый сеанс фильтрации крови и очистки ее от шлаков на аппарате искусственной почки длится около 4–4,5 часа. Между процедурами получасовой перерыв на уборку палаты, кварцевание, сборку аппарата. Поэтому иногда можно улучить минутку-другую даже во время дежурства, чтобы открыть учебник. А ведь если тема тяжелая – так и хочется овладеть ею полностью.
Рано или поздно, но каждая усвоенная медицинская аксиома пригодится в спасении жизней. Молодым коллегам сейчас подставляют плечо старшие, хорошо к ним относятся и стараются давать поручения наравне со своими. Эта помощь особенно важна на первых этапах, потому что работа специфическая, с аппаратами и кровью. При любом форс-мажоре важно поступить грамотно, ведь на кону здоровье человека. Артем лично несколько раз попадал в ситуации, когда подсказка старших коллег была необходимой:
– У нас много больных сахарным диабетом, из-за которого образуется почечная недостаточность. Чтобы этим людям избежать одного из грозных осложнений – комы, им нельзя принимать процедуру гемодиализа натощак. Также важно вовремя диагностировать первые признаки недомогания, которое может случиться из-за падения уровня сахара в крови. Помню свой первый сложный клинический случай, когда состояние пациента резко ухудшилось, у него упало давление, выступил пот, а во взгляде –заторможенность. Врач дал команду срочно вводить глюкозу, и это помогло.
Беда в том, что серьезные недуги часто скрываются под масками. Допустим, инфаркт миокарда проявился болями не в сердце. Отключив пациентку от аппарата, Артем вводил антибиотик и услышал жалобы на боли в животе. Давление у больной упало, стала терять сознание. С помощью реанимационной бригады ее спасли, и теперь нехарактерные предвестники инфаркта Артем запомнит на всю жизнь. Не страшит его ответственная профессия. Что станет хирургом, определился со школьной скамьи. Во многом благодаря родителям-медикам. Отец – хирург, а мама – медсестра по физиотерапии. Классный руководитель и теперь вспоминает: Артем с пятого класса был уверен, чему посвятит жизнь.
Андрей Болтач, декан лечебного факультета Гродненского медуниверситета:
– С нашего факультета 154 студента, преимущественно 4–6 курсов, помогают бороться с коронавирусной инфекцией. Они работают в организациях здравоохранения в различных должностях – фельдшерами выездных бригад, медсестрами и санитарами в отделениях и поликлиниках. К тому же в каждой поликлинике из наших студентов создан волонтерский отряд, куда входят от 4 до 12 человек. Они разносят рецепты, помогают врачам в ведении документации во время приема. Заняты в колл-центрах –обзванивают пациентов, чтобы пригласить их в учреждение здравоохранения или сообщить о результате анализов. Все эти ребята изъявили собственную инициативу в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так же, как нет и принудительного трудоустройства. А вот насчет совмещения с учебой, подработки успеваемости вовсе не мешают. Наоборот, как правило, в этом задействованы лучшие студенты. К примеру, Артем Оганесян не только имеет средний балл около десятки, но и признан лучшим студентом в университете и области.
Фото из личного архива Артема Оганесяна
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Будущий хирург из Гродно Артем Оганесян с самого начала эпидемии включился в борьбу с ней
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