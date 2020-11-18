Будущий хирург из Гродно Артем Оганесян с самого начала эпидемии включился в борьбу с ней

Со временем в отведенную палату стали поступать хронические пациенты, которым показан перитонеальный диализ. Этот метод от обычного отличается тем, что люди проводят очистительные процедуры дома, для этого им в брюшную полость вставляется катетер. Зачастую в итоге может развиться перитонит, и тогда они поступают в больницу.– уточняет Артем Оганесян.Чем меньше у студента свободного времени, тем больше он успевает, уверен Артем Оганесян. Работа никогда ему не мешала учиться и держать марку отличника. На первых трех курсах действительно много времени занимала полезная теория, именно тогда, рассказывает собеседник, усвоил фундаментальные науки:Молодой человек в среднем отрабатывает в месяц семь семичасовых и три 12-часовых дежурства, иногда заступает ночью, чаще в вечерние смены, которые длятся до 23:00 часов. А утром – в университет, но это не мешает парню не то что отдохнуть, а даже качественно подготовиться к занятиям:Рано или поздно, но каждая усвоенная медицинская аксиома пригодится в спасении жизней. Молодым коллегам сейчас подставляют плечо старшие, хорошо к ним относятся и стараются давать поручения наравне со своими. Эта помощь особенно важна на первых этапах, потому что работа специфическая, с аппаратами и кровью. При любом форс-мажоре важно поступить грамотно, ведь на кону здоровье человека. Артем лично несколько раз попадал в ситуации, когда подсказка старших коллег была необходимой:Беда в том, что серьезные недуги часто скрываются под масками. Допустим, инфаркт миокарда проявился болями не в сердце. Отключив пациентку от аппарата, Артем вводил антибиотик и услышал жалобы на боли в животе. Давление у больной упало, стала терять сознание. С помощью реанимационной бригады ее спасли, и теперь нехарактерные предвестники инфаркта Артем запомнит на всю жизнь. Не страшит его ответственная профессия. Что станет хирургом, определился со школьной скамьи. Во многом благодаря родителям-медикам. Отец – хирург, а мама – медсестра по физиотерапии. Классный руководитель и теперь вспоминает: Артем с пятого класса был уверен, чему посвятит жизнь.Фото из личного архива Артема Оганесяна