БРСМ планирует предложить новые проекты и гражданско-патриотические акции для учебных заведений

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– подчеркнул он.Представитель БРСМ добавил, что уже активизирована работа по проведению акций. Это, например, военно-спортивная игра «Зарница». Планируется и проведение новой патриотической акции для учащихся старших классов.– уточнил Лукьянов.По его мнению, чтобы усилить привлекательность организации и чтобы отвечать требованиям в современных непростых условиях, необходимо постоянно меняться.– добавил гость программы.