БРСМ планирует предложить новые проекты и гражданско-патриотические акции для учебных заведений

Об этом заявил первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов в эфире программы «Скажинемолчи» на телеканале «Беларусь 1».
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– В целом БРСМ очень тесно взаимодействует с Министерством образования. Это и личная позиция руководителя данного ведомства, и ответная реакция, и конструктивная позиция республиканского молодежного совета. Сейчас мы вырабатываем план действий. В ближайшее время состоится тематическое мероприятие, на котором это обсудим, – подчеркнул он.
Представитель БРСМ добавил, что уже активизирована работа по проведению акций. Это, например, военно-спортивная игра «Зарница». Планируется и проведение новой патриотической акции для учащихся старших классов.
– В учреждениях образования вводится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. Наша организация не осталась в стороне и планирует предложить проекты и гражданско-патриотические акции для учебных заведений, – уточнил Лукьянов.
По его мнению, чтобы усилить привлекательность организации и чтобы отвечать требованиям в современных непростых условиях, необходимо постоянно меняться.
– В ближайшее время мы проведем некую фабрику идей или создадим центр новых проектов, который будет аккумулировать инициативы ребят. И первичные организации, и отраслевые комитеты смогут привнести свои идеи, как они видят развитие организации, – добавил гость программы.