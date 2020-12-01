Бронь на 5 минут. В Нью-Йорке ограничат доступ к главной рождественской ели города

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NBC

О планах сообщил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он рассказал, что во время церемонии площадь Рокфеллер-плаза, где установлена ель, будет разбита на три зоны. В каждой из них сможет быть только четыре человека одновременно. При этом забронировать место нужно заранее, а посмотреть на зажигающиеся фонарики (их больше 50 тысяч) и выступление звезд можно будет не дольше 5 минут. Также на время праздников частично перекроют движение на улицах около площади.Впрочем, тем, кто не сможет попасть на церемонию, отчаиваться не стоит: она будет транслироваться в прямом эфире вечером 2 декабря.