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  2. Британские СМИ пишут о «рухнувшем» в аэропорту самолете. Ситуация не такая трагичная, но вопрос безопасности все же возник

Британские СМИ пишут о «рухнувшем» в аэропорту самолете. Ситуация не такая трагичная, но вопрос безопасности все же возник

На нескольких информационных порталах появились сведения о том, что у самолета в аэропорту Хитроу подломилась опора шасси – он упал «носом» на землю. Вот какие известны подробности.


Речь о самолете Boeing 787 Dreamliner компании British Airways. Важно отметить: транспорт грузовой, поэтому пассажиров в момент «коллапса» на нем не было. Впрочем, Daily Mail сообщает, что на борту во время произошедшего был экипаж.

Что случилось? Точно сказать сложно. На фото видно, что самолет накренился вперед и касается земли. Передняя стойка у него подломана. Агентство ТАСС обратилось за комментарием к авиакомпании. Там уточнили: самолет «был поврежден, пока находился на стоянке». В British Airways добавили, что расследуют данный вопрос.

Интересный факт: на портале Airlive ранее появилась информация о том, что самолет до инцидента выполнил рейс из Москвы, однако это не смогли оперативно подтвердить в авиакомпании.

Как дальше будут развиваться события? Daily Mail со ссылкой на свой источник пишет, что поднялся вопрос безопасности – это может привести к дополнительной инспекции других Boeing 787. В авиакомпании сообщили, что рейсы будут выполняться как запланировано.

Фото: Daily Mail
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