Бренд Fendi обновил дизайн своих культовых сумок

Итальянский модный дом Fendi показал обновленную коллекцию своих знаменитых суток Peekaboo. Какой она получилась – читайте в нашем материале.
Новая версия модели изготовлена из зернистой кожи. Изделие украшено акцентной строчкой, которая выполнена вручную. При ее создании дизайнеры вдохновились техникой римских мастеров-шорников.
Аксессуар можно носить как в руках, так и на плече с помощью ремня, украшенного логотипом бренда в виде двух букв F. По желанию сумку можно украсить дополнительным шармом.
Обновленная модель представлена в четырех цветах. У модниц будет выбор между оттенками «серый трюфель», «голубое небо», «желтая мимоза» и «красный тюльпан».
Капсула уже доступна на официальном сайте и в бутиках бренда.
Фото: fendi.com