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  2. Бренд Fendi обновил дизайн своих культовых сумок

Бренд Fendi обновил дизайн своих культовых сумок

Итальянский модный дом Fendi показал обновленную коллекцию своих знаменитых суток Peekaboo. Какой она получилась – читайте в нашем материале.


Новая версия модели изготовлена из зернистой кожи. Изделие украшено акцентной строчкой, которая выполнена вручную. При ее создании дизайнеры вдохновились техникой римских мастеров-шорников.

Аксессуар можно носить как в руках, так и на плече с помощью ремня, украшенного логотипом бренда в виде двух букв F. По желанию сумку можно украсить дополнительным шармом. 

Обновленная модель представлена в четырех цветах. У модниц будет выбор между оттенками «серый трюфель», «голубое небо», «желтая мимоза» и «красный тюльпан».  

Капсула уже доступна на официальном сайте и в бутиках бренда.




Фото: fendi.com
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