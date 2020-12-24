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Браконьеры застрелили самку лося в Барановичском районе

В Барановичском районе трое браконьеров застрелили беременную самку лося, сообщает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

Заместитель начальника Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко пояснил, что это случилось 23 декабря в лесном массиве вблизи железнодорожной станции Грицевичи. Около 16:00 сотрудники Барановичской межрайонной инспекции обратили внимание на следы человека и собаки на снегу. Они вывели инспекторов на браконьеров. Трое мужчин маскировали тушу убитого животного, прикрывая ее мхом, чтобы потом транспортировать вглубь леса. 

При задержании нарушители попытались скрыться на автомобилях. Одного из них получилось задержать. Личности его товарищей установили милиционеры местного райотдела. Браконьеров задержали и водворили в ИВС. Все они сельчане, проживающие в Барановичском районе, в возрасте от 35 до 45 лет.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Нанесенный природе ущерб – BYN 24,3 тыс. 

– Лосихе было примерно 5–7 лет. При вскрытии у нее обнаружены два эмбриона. Кроме того, сейчас рядом с местом гибели животного ходят двое лосят-сеголеток. Без защиты матери они могут стать легкой добычей волков, – поделился Сергей Мычко.  
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