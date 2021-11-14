Боррель согласился с мнением о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель согласен с мнением Москвы о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе. Об этом он заявил в воскресенье в интервью газете Le Journal du Dimanche, сообщает ТАСС.
- Говорить никогда не вредно. У нас по-прежнему есть поверенный в делах в Минске, - сказал Боррель. - Непризнание легитимности этого режима не должно мешать нам разговаривать с ним, когда речь идет о наших собственных интересах.
Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение возникших проблем "в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском".
Боррель также заявил, что не верит в идею сооружения стены на польско-белорусской границе:
- Гибридные угрозы не зависят от стен, какими бы высокими они ни были, - сказал Боррель. - Конечно, нужно защищать наши границы, это первая обязанность наших государств. Но нужно заниматься корнями миграционной проблемы, а не делать Европу крепостью.