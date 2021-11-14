Боррель согласился с мнением о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска

сказал Боррель. -Как сообщила в среду пресс-служба Кремля, Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил наладить обсуждение возникших проблем "в прямых контактах представителей стран - членов Евросоюза с Минском".Боррель также заявил, что не верит в идею сооружения стены на польско-белорусской границе:- сказал Боррель.