Боровик – о дальнейшей судьбе тех, кто потерял работу после закрытия НКО

Такую тему политолог Вадим Боровик раскрыл в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
В чате трансляции эфира на YouTube-канале «СБ.ТВ», куда зрители могут писать свои комментарии, эксперту задали вопросы: «Куда деть людей, которые потеряли работу в результате закрытия НКО? Как их контролировать?»
Прежде чем дать ответ, Вадим Боровик рассказал, каким мнением делился во время встреч с различными трудовыми коллективами нашей страны. «Вот были у нас любители санкций, которые просили, чтобы те ввели в отношении Беларуси. Я сказал: если предприятие из-за ограничительных мер будет вынуждено кого-то сокращать, то в первую очередь мы должны сокращать тех, кто просил о санкциях. Даже если человек работал в НКО бухгалтером и не был вовлечен в политический процесс, мы его возьмем бухгалтером, а того, кто кричал о санкциях, уберем», – заявил политолог.
Говоря о дальнейшей судьбе тех, кто потерял работу вследствие закрытия некоммерческих организаций, занимавшихся деструктивной деятельностью, Вадим Боровик подчеркнул: «Мы никому не выдаем волчьих билетов». По мнению эксперта, в такой ситуации не нужно ничего обобщать. Если человек «не участвовал в деятельности, которая преследуется согласно УК РБ, и готов принять здравую позицию», он может дальше спокойно существовать в обществе и найти новое рабочее место. Но есть среди бывших сотрудников НКО и те, «кто представляет для нас угрозу, является пятой колонной, агентами влияния, которым наплевать на страну».
В целом же эксперт посоветовал людям, попавшим в схожую ситуацию после закрытия фирмы, «нести свои трудовые на заводы», «работать и платить налоги».
«Если ты профессионал и готов не заниматься подрывной деятельностью – иди конкурировать на рынке труда. Если ты беспомощная бестолочь, то в конкурентной среде будешь занимать те позиции, которых достоин», – резюмировал Вадим Боровик.
Общественно-политическое ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.