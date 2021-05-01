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«Борисфен» и «Гродно-93» полуфинал чемпионата Беларуси по баскетболу - стрим

Баскетболисты «Борисфена» и «Гродно-93» продолжаю выяснять отношения в полуфинальной серии чемпионата Беларуси. В следующий раунд выйдет команда, которая первой одержит три победы. Пока со счетом 1-0 ведут могилевчане. Подключайтесь к стриму и смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday!

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