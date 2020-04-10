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  2. Борьба с коронавирусом и стратегия развития — премьеры стран ЕАЭС проведут сегодня заседание в формате видеоконференции

Борьба с коронавирусом и стратегия развития — премьеры стран ЕАЭС проведут сегодня заседание в формате видеоконференции

Главы правительств Евразийского экономического союза в пятницу проведут заседание в режиме онлайн. Планируется обсудить меры по борьбе с распространением нового коронавируса, шаги по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии.


В числе вопросов повестки дня — обеспечение полноценного функционирования единого союзного рынка, координация и информационное взаимодействие стран —членов союза.

Планируется рассмотреть проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года (всего более 250 мер и механизмов по углублению интеграции), передает ТАСС. Проект находится в высокой степени готовности и будет представлен на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета, отметили в пресс-службе российского правительства.

В повестке также вопросы взаимодействия в области госзакупок, таможенного регулирования и другое.

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