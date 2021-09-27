Борьба Китая за спасение планеты ударила по Apple

На фоне новой политики китайского правительства (ограничение энергопотребления) отдельные предприятия столкнулись с дефицитом электричества. По информации Reuters, на несколько дней было остановлено производство на заводах, поставляющих электронные компоненты для продукции Apple. Об этом пишет Lenta.ru.
Действия властей, борющихся за спасение планеты, негативно сказались на работе фабрик, что, в свою очередь, поставило под удар цепочку поставок в пик продаж электроники.
О приостановке работы на своих предприятиях в Китае объявил производитель электронных компонентов Foxcon, являющийся основным поставщиком Apple. Об изменениях в графике работы сообщила также компания Concraft Holding, поставляющая Apple компоненты для наушников. Поставщик использует свои запасы, чтобы удовлетворить спрос на время остановки производства.
Корпорация Unimicron Technology, сотрудничающая с Apple, заявила 26 сентября об остановке производства на своих трех дочерних предприятиях в Китае с 26 сентября до 30 сентября, чтобы следовать новой политике местного правительства. Unimicron Technology уточнила, что выпуск продукции будет осуществляться на других заводах.
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