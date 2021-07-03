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Большой детский праздник «Улыбнись, планета! В Могилеве – лето!» - стрим

В могилевском парке «Подниколье» сегодня пройдет большой детский праздник «Улыбнись, планета! В Могилеве – лето!», посвященный Дню Независимости Беларуси и недавнему Дню города. Гостей мероприятия ждут концертно-игровая программа, патриотические акции «#символымоейстраны#» и «#люблюБеларусь#», интересные и познавательные игры, мастер-классы, викторины, спортивные состязания, квесты. Также будут работать интерактивные площадки «Лето туристическое», «Я люблю Могилев», «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе»; исторические - «Легенды о Машеке», «Могилев эпохи средневековья», «Могилев в составе царской России», «Могилев советский», «Могилев – город мужества и боевой славы»; артплощадки - «Мы рисуем лето», «Я люблю Могилев». «Безопасной» тематике будут посвящены «Военная медицинская комиссия» и площадка Могилевского областного управления департамента охраны МВД с участием кинологической службы. Смотрите нашу прямую видеотрансляцию с праздника на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал.

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