Большинство российских туристов, пострадавших 3 января в ДТП в Лиозненском районе, выписаны из больницы

Напомним, столкновение туристического автобуса «Скания», в котором в Витебск ехали граждане России, и легкового автомобиля «Рено» произошло около двух часов дня 3 января на 119-м км трассы М8 Витебск – Могилев – Гомель. В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового авто, житель Кричева, погиб на месте. 41 пассажир туристического автобуса и водитель с различными травмами были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу, где им провели полное обследование.





– В основном это порезы, ушибы, ссадины. Две травмы тяжелые: перелом 12-го грудного позвонка и перелом 2-го поясничного позвонка. У водителя-белоруса перелом таранной кости правой стопы. У одной пациентки перелом правой ключицы без смещения, и оперативное лечение ей не потребовалось. Остальные в удовлетворительном состоянии, – рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Витебской областной клинической больницы Александр Горбунов.





Также у семи пациентов переломы кости носа, у одной – неполная травматическая ампутация ушной раковины. Большинство пациентов сегодня выписано, на автобусах они отправились в Минск, на 5 января у них обратные билеты на поезд до Москвы. До завтра под наблюдением медиков остались в Витебской областной клинической больнице пятеро пациентов. Женщин с травмами позвоночника перевезут на реанимобилях в клиники Российской Федерации. Водителя, жителя Минской области, долечат в Витебске, потом отправят домой.

Справиться с ситуацией медикам областной больницы помогали врачи всех больниц города и Витебский государственный медицинский университет. В понедельник вечером приезжали две бригады консультантов из Минска, которые провели обход и осмотр всех пациентов, госпитализированных с места ДТП. Состоялись телемедицинские консультации со специалистами Всероссийского центра медицины катастроф, с Национальным медицинским исследовательским центром нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.





Все пострадавшие переполнены благодарностью к белорусам. Поделилась впечатлениями жительница Череповца Татьяна Апурина, которая приехала в Беларусь с 8-летним сыном Романом:

– Большое спасибо жителям Беларуси, которые ехали мимо и не остались равнодушными. Машины останавливались, нам помогали выбраться из автобуса, предлагали погреться в своих машинах, кто-то приходил с аптечками. Нас не оставили до самого приезда спецслужб. Приехали быстро и кареты скорой помощи, все были готовы доставить нас в больницу Витебска. Нас сортировали по состоянию, отвезли сначала пациентов в тяжелом состоянии, потом тех, кто травмирован меньше. Все было оперативно. Тут же приехали милиция, ГАИ, дорожные службы. В больнице сделали полный объем обследований, оказали психологическую помощь, накормили и согрели.





Российская сторона тоже быстро среагировала. С пострадавшими связались турагентство, консульство, представители местных властей. Поинтересовались, какая нужна помощь, все ли в порядке, выслушали пожелания и оповестили родственников в России. Кстати, связаться с родными из больницы можно было через бесплатный интернет.

Воочию убедиться в состоянии пациентов и побеседовать с ними приехала в Витебск первый заместитель министра здравоохранения Беларуси Елена Кроткова:

– Особого наблюдения медиков и психологической помощи на этом этапе не требуется. Кроме негативных впечатлений об аварии, у людей, судя по разговорам, останутся хорошие впечатления о наших медиках, качественно и своевременно оказанной ими помощи. Среди пострадавших есть медики, они смогли оценить профессионализм наших медицинских работников.





Группа туристов из 11 областей России приехала в Беларусь на экскурсию. Программа была обширная: Витебск, Мир, Несвиж, Минск. Авария прервала поездку, однако, несмотря на обстоятельства, туристы все же хотят посмотреть Минск и Мирский замок.

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