Более 91 тыс. счетов "Семейный капитал" открыто в Беларуси

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По программе за 2015–2019 годы открыто 82 208 депозитных счетов на сумму 822,08 млн долларов США.Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долларов США для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.По программе новой пятилетки (2020–2024 годы) для многодетных семей открыто 8799 депозитных счетов на сумму 197,978 млн рублей.В рамках программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.Напомним, что обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.По состоянию на 1 ноября 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 25 540 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 22 987 (90%), на получение образования – 1489 (6%), на получение медицинских услуг – 1064 (4%).Принято 24 082 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.