По состоянию на 1 ноября 2020 года в стране для многодетных семей открыто 91 007 депозитных счетов «Семейный капитал», сообщает Министерство труда и социальной защиты.
Фото: БЕЛТА
По программе за 2015–2019 годы открыто 82 208 депозитных счетов на сумму 822,08 млн долларов США.
Размер семейного капитала по данной программе назначается в размере 10 тыс. долларов США для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.
По программе новой пятилетки (2020–2024 годы) для многодетных семей открыто 8799 депозитных счетов на сумму 197,978 млн рублей.
В рамках программы размер семейного капитала составляет 22 500 рублей и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2024 г. включительно.
Напомним, что обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.
По состоянию на 1 ноября 2020 года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 25 540 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 22 987 (90%), на получение образования – 1489 (6%), на получение медицинских услуг – 1064 (4%).
Принято 24 082 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.
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Более 91 тыс. счетов "Семейный капитал" открыто в Беларуси
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