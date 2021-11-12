Более 670 человек эвакуированы из школы в Слониме из-за короткого замыкания

В пятницу, 12 ноября, в 09:32 в здании средней школы № 10 в Слониме сработала пожарная сигнализация и передала информацию о возможном ЧП, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Одновременно о незначительном задымлении в столовой на первом этаже спасателям сообщил заместитель директора по хозяйственной части школы. Он также включил систему оповещения и обесточил помещение столовой.
По приезде подразделений выяснилось, что произошло короткое замыкание в электропроводке светильника с последующим самозатуханием. Совместно с администрацией школы спасатели эвакуировали 674 человека, из них 603 ребенка.
После обследования здания на предмет безопасности учебный процесс продолжился. Никто не пострадал.