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  2. Более 670 человек эвакуированы из школы в Слониме из-за короткого замыкания

Более 670 человек эвакуированы из школы в Слониме из-за короткого замыкания

В пятницу, 12 ноября, в 09:32 в здании средней школы № 10 в Слониме сработала пожарная сигнализация и передала информацию о возможном ЧП, сообщили в Гродненском областном управлении МЧС. 


Одновременно о незначительном задымлении в столовой на первом этаже спасателям сообщил заместитель директора по хозяйственной части школы. Он также включил систему оповещения и обесточил помещение столовой. 

По приезде подразделений выяснилось, что произошло короткое замыкание в электропроводке светильника с последующим самозатуханием. Совместно с администрацией школы спасатели эвакуировали 674 человека, из них 603 ребенка.

После обследования здания на предмет безопасности учебный процесс продолжился. Никто не пострадал.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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