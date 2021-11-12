Более 670 человек эвакуированы из школы в Слониме из-за короткого замыкания

Одновременно о незначительном задымлении в столовой на первом этаже спасателям сообщил заместитель директора по хозяйственной части школы. Он также включил систему оповещения и обесточил помещение столовой.По приезде подразделений выяснилось, что произошло короткое замыкание в электропроводке светильника с последующим самозатуханием. Совместно с администрацией школы спасатели эвакуировали 674 человека, из них 603 ребенка.После обследования здания на предмет безопасности учебный процесс продолжился. Никто не пострадал.