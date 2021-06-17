Электронная ярмарка вакансий для не занятых в экономике граждан, в том числе для молодежи, состоится 17 июня на сайте http://e-vacancy.by. Во время мероприятия актуальные предложения по трудоустройству поступят от предприятий и организаций Минска. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Ярмарка вакансий запланирована 17 июня с 10:00 до 12:00.
В мероприятии примут участие ЖЭУ № 4 Партизанского района Минска, "Зеленстрой Заводского района Минска", ЗАО "АТЛАНТ", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ"– управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" (Минский район), ремавтодор Советского района Минска, РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать" и другие.
Соискателям будет доступно более 600 вакансий.
Участники ярмарки смогут ознакомиться с информацией об актуальных предложениях, условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме и получить приглашение на предварительное собеседование в режиме реального времени.
После завершения ярмарки актуальные предложения будут автоматически сохранены в общереспубликанском банке вакансий на портале государственной службы занятости.
Фото: БЕЛТА
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Более 600 свободных рабочих мест предложат 17 июня на электронной ярмарке вакансий в Минске
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