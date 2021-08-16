Более 5,6 млн тонн зерна намолочено в Беларуси

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия на 16 августа, белорусские хлеборобы намолотили уже 5680,3 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 31,2 ц/га.
Отметим, что эти показатели ниже прошлогодних (тогда те равнялись 6949,6 тыс. тонн и 37,6 ц/га соответственно).
Больше всего зерна в 2021-м намолочено в Минской области – 1428,3 тыс. тонн. В Брестской – 1128,1 тыс. тонн, Витебской – 700,0, Гомельской – 719,8, Гродненской – 895,6, Могилевской – 808,5.
Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) в стране убрано 1820,3 тыс. га, что составляет 87,4% к уборочной площади. Для сравнения: результат в этот день прошлого года – 1847,8 тыс. га (84,2%).
Кроме того, убрано 100% уборочных площадей озимого рапса на зерно. Это 324,9 тыс. га. Намолочено этой культуры 736,8 тыс. тонн, урожайность составила 22,7 ц/га. Напомним, вчера вице-премьер Беларуси Александр Субботин заявил, что со следующих лет рапс можно «спокойно убирать из госзаказа, потому что он выгоден и интересен аграриям».
По словам вице-премьера, в текущем году аграрии планируют получить каравай общим весом более 10 млн тонн. Подробности об этом можно почитать, перейдя по ссылке.