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  2. Субботин: по сравнению с прошлым годом, продажа бутилированного рапсового масла увеличилась почти в 20 раз

Субботин: по сравнению с прошлым годом, продажа бутилированного рапсового масла увеличилась почти в 20 раз

Такой информацией вице-премьер Беларуси Александр Субботин поделился в эфире «Беларусь 1».


О популярности рапса и увеличивающихся темпах продажи продуктов из него спикер сказал следующее:

– По внутреннему нашему рынку можно сказать, что мы его практически захватили. Мы увеличили продажу бутилированного рапсового масла, по сравнению с прошлым годом, почти в 20 раз. На данный момент, за полгода мы продали более полутора тысяч тонн рапсового масла. Люди поняли, что это вкусно, что это наше. И оно не очень дорогое.

Александр Субботин добавил: 

– Мы постепенно увеличиваем площади рапса. Даже если рапс еще стоит в госзаказе на данный год, ты мы видим, что со следующих лет можно его спокойно из этого госзаказа убирать, потому что он выгоден, интересен аграриям. 

К слову, в эфире программы вице-премьер рассказал о прогнозируемых результатах уборочной кампании в 2021 году. Почитать об этом можно, перейдя по ссылке.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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