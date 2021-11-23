Более 300 благородных оленей заселят за пять лет в леса Витебской области

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Первое пополнение уже состоялось. Сегодня в вольер Витебского лесхоза выпущена первая партия животных. 35 благородных оленей приобретены в частном охотхозяйстве «Обстерно» (Миорский район), специализирующемся на вольерном разведении оленей. На эти цели из областного бюджета было направлено около 90 тыс. рублей.Адаптироваться к новому месту обитания животные будут несколько месяцев. В просторном вольере для их комфортного пребывания созданы все условия, оборудованы солонцы и подкормочные площадки. За это время у новоселов должно сформироваться «чувство дома». А с наступлением весеннего сезона их выпустят в лес.До конца года хозяйство «Обстерно» поставит по госпрограмме «Белорусский лес» еще одну партию благородных оленей. 40 животных готовится принять Миорская структура БООР. Всего за 2016-2020 годы по данной госпрограмме в леса северного региона заселили 320 благородных оленей. Животных приобрели Дисненский, Лепельский и Шумилинский лесхозы, а также Глубокская, Полоцкая и Шарковщинская структуры БООР.