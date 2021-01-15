Более 30 предприятий легпрома продают свои товары через БУТБ

В прошлом году более 30 предприятий концерна «Беллегпром» выставляли заявки на продажу и участвовали в биржевых торгах на Белорусской универсальной товарной бирже. Самые востребованные товары –ткани, обувь и средства индивидуальной защиты. Продукция реализуется не только внутри страны, некоторые товарные позиции выставляются и на экспортные биржевые торги.







– В торговой системе биржи постоянно находятся около 1000 заявок на продажу от предприятий концерна «Беллегпром». Пока они охватывают относительно небольшой ассортимент продукции, но он постепенно расширяется. Только за последние месяцы добавилось около 50 позиций, – сообщил начальник управления торгов промышленными и потребительскими товарами БУТБ Антон Зарецкий.



Собеседник подчеркнул, что в этом году продвижению товаров легпрома на экспорт уделят больше внимания:



– Определенную нишу на зарубежных рынках мы уже заняли в части поставок строительных материалов и продуктов питания. Сейчас активно занимаемся привлечением потенциальных покупателей как из числа постоянных клиентов, так и еще не аккредитованных на бирже компаний.



В пресс-службе БУТБ добавили, что в 2020 году в секции промышленных и потребительских товаров совершено свыше 70 тысяч сделок на 430 миллионов рублей. Это на 6 процентов больше, чем в прошлом году. Наиболее продаваемые товары – строительные материалы, технологическое оборудование и продукция нефтехимии.