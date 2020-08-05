Более 25 тысяч молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре

, – рассказала Надежда Шаховская.Традиционно участниками движения могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года. Один из критериев зачисления в студотряд – хорошая успеваемость без академических задолженностей. Знаковыми объектами для студенческих отрядов в 2020 году стали Белорусская АЭС и социокультурные объекты Островца, ЗАО "Атлант" в Минске, общеобразовательная средняя школа на 1020 мест в Барановичах, реконструкция комплекса зданий городской клинической больницы № 3 Гродно, средняя общеобразовательная школа в Гомеле, реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области, поликлиники в Солигорске и Могилеве.Как напомнила командир РШСО, движение студенческих отрядов в стране имеет более чем полувековую историю., – отметила она. –Надежда Шаховская подчеркнула, что студотряд – это большая семья., – добавила она.Открытие третьего трудового семестра-2020 состоялось 28 июня, в День молодежи. Для участия белорусской молодежи в студотрядовском движении забронировано около 30 тысяч рабочих мест. Подать заявку для работы этим летом можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО".