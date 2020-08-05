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Более 25 тысяч молодых людей записались в студотряды в третьем трудовом семестре

Более 25 тысяч юношей и девушек изъявили желание трудиться в студенческих отрядах в третьем трудовом семестре. Об этом сообщила командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская, информирует БЕЛТА.


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"Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов – одно из приоритетных направлений БРСМ. С начала года в составе студотрядов трудоустроено более 10 тысяч человек. Из них около 3,6 тысячи – несовершеннолетние. В том числе мы привлекаем ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которые стоят на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. Потому что студотряд имеет большой воспитательный потенциал, – рассказала Надежда Шаховская. – Для работы в третьем трудовом семестре заключено 1 416 договоров на 20 340 человек. На работу в составе студенческих отрядов подали заявки более 25 тысяч человек".

Традиционно участниками движения могут стать молодые люди в возрасте от 14 лет до 31 года. Один из критериев зачисления в студотряд – хорошая успеваемость без академических задолженностей. Знаковыми объектами для студенческих отрядов в 2020 году стали Белорусская АЭС и социокультурные объекты Островца, ЗАО "Атлант" в Минске, общеобразовательная средняя школа на 1020 мест в Барановичах, реконструкция комплекса зданий городской клинической больницы № 3 Гродно, средняя общеобразовательная школа в Гомеле, реконструкция братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе Гомельской области, поликлиники в Солигорске и Могилеве.

Как напомнила командир РШСО, движение студенческих отрядов в стране имеет более чем полувековую историю. "В Беларуси студотрядовское движение было возрождено при поддержке Главы государства. И сегодня под патронатом Президента, сохраняя свои лучшие традиции, оно развивается и дальше. В этом году подписан Указ № 58 "Об организации деятельности студенческих отрядов на территории Беларуси". Он вступит в силу со следующего года и снимет очень многие барьеры при формировании студотрядов, будет способствовать тому, чтобы в студотрядах всех профилей ребята в том числе могли отрабатывать и учебную практику, – отметила она. – Приятно, что вчера в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент отметил работу студенческих отрядов. Совсем недавно ребята встречались с Главой государства на "Атланте", где он рассказал о своем участии в этом движении".

Надежда Шаховская подчеркнула, что студотряд – это большая семья. "Это не просто трудовая бригада, которая дает ребятам возможность попробовать себя в профессии и заработать деньги, прежде всего это коллектив, который позволяет каждому раскрыться как личности, проявить себя, в том числе в творчестве. Во время трудового семестра в студотрядах кипит жизнь, организован досуг и проводятся многочисленные конкурсы, – добавила она. – Студотряды – это не что-то безликое, за каждым из них стоят конкретные молодые люди, которые своим трудом вносят вклад в развитие страны".

Открытие третьего трудового семестра-2020 состоялось 28 июня, в День молодежи. Для участия белорусской молодежи в студотрядовском движении забронировано около 30 тысяч рабочих мест. Подать заявку для работы этим летом можно онлайн в группах БРСМ в соцсетях с использованием QR-кода и хештегов #Выбираем_студотряд!, #Студотряд, #Працуем_разам!, #БСО".
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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