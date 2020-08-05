Белорусский республиканский союз молодежи приглашает размещать в соцсетях фотоснимки с хештегами #любимуюнеотдадим и #беларусьоднанеотдадим.
Такая инициатива стала эмоциональным откликом молодежи на выступление Президента во время ежегодного Послания белорусскому народу и Парламенту, рассказывает заведующая центром информационных и социальных технологий Центрального комитета БРСМ Наталья Столпинская:
– Наших ребят очень впечатлило выступление Президента, и это можно было заметить по позитивным постам в интернете. Наиболее эмоциональная часть прозвучала в финале, когда Александр Лукашенко сказал: «За нами Беларусь – чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она – наша, она любимая. А любимую не отдают». Эти слова отозвались в сердцах многих молодых белорусов. Ребята инициировали размещение фотоснимков в социальных сетях с хештегами #любимуюнеотдадим и #беларусьоднанеотдадим. Приглашаем всех присоединиться!
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БРСМ приглашает размещать в соцсетях фото с хештегами #любимуюнеотдадим и #беларусьоднанеотдадим
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ