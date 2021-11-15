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Более 23,4 тыс. многодетных семей открыли депозиты по новой программе "Семейный капитал"

Для многодетных семей на 1 ноября 2021 года открыто 105 903 депозитных счета "Семейный капитал", из которых по программе 2020–2024 годов – 23 440. Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты.

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По программе "Семейный капитал" 2015–2019 годов для многодетных семей открыто 82 463 депозитных счета на сумму $ 824,6 млн. Размер назначаемой в прошлую пятилетку суммы был $ 10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе 2020–2024 годов для многодетных семей открыто 23 440 депозитных счетов на сумму BYN 538,3 млн. В новой пятилетке семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. В 2020 году размер семейного капитала составлял BYN 22,5 тыс., а с 1 января 2021 года – BYN 23 737,5.

– На 1 ноября этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 45 781 заявление. Из них на улучшение жилищных условий
– 39 909 (87,2%), на получение образования – 2786 (6,1%), на получение медицинских услуг – 3086 (6,7%). Принято 43 460 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, – уточнили в ведомстве. 

Больше всего решений о разморозке семейного капитала принято в Брестской области – 9345, далее расположилась Минская – 7432, Гомельская область – 7016, Минск – 6159, Гродненская область – 4912, Могилевская – 4424. Меньше всего соответствующих решений принято в Витебской области – 4352. 
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Фото: Егор Ермалицкий
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