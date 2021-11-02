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Более 2,5 тыс. зданий разрушены в результате извержения на острове Пальма, которое продолжается седьмую неделю

На острове Пальма на Канарах продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха. По данным испанского правительства, разрушены по меньшей мере 2,5 тыс. зданий, пишет ТАСС.


Как видно на фото The Associated Press, на острове покрыты пеплом здания, дороги и даже кладбище.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы достигли океана, в результате чего произошел выброс вредных газов. Из соображений безопасности на острове к настоящему моменту эвакуировано около 7 тыс. человек. Пострадавших нет.



Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
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