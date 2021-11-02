Более 2,5 тыс. зданий разрушены в результате извержения на острове Пальма, которое продолжается седьмую неделю

Как видно на фото The Associated Press, на острове покрыты пеплом здания, дороги и даже кладбище.Извержение вулкана Кумбре-Вьеха началось 19 сентября. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы достигли океана, в результате чего произошел выброс вредных газов. Из соображений безопасности на острове к настоящему моменту эвакуировано около 7 тыс. человек. Пострадавших нет.Фото: AP Photo/Emilio Morenatti