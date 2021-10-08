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Более 2,5 тыс. грузовиков ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Согласно актуальным на 8:00 данным, на границе Беларуси с Евросоюзом скопилось по меньшей мере 2,5 тыс. грузовых транспортных средств. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.


Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией выезда ожидают как минимум 150 большегрузов, "Урбаны" –  более 170.

Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 80 фур, "Котловка" –  300, "Каменный Лог" –  свыше 340, "Бенякони" –  не менее 260, "Привалка" –  по меньшей мере 250.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въехать в ЕС пытаются не менее 150 грузовых транспортных средств, "Берестовица" –  свыше 90, "Козловичи" –  по меньшей мере 500.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось не менее 60 большегрузов, "Новая Рудня" –  свыше 190, "Новая Гута" –  как минимум 30.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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