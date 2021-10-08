Более 2,5 тыс. грузовиков ожидают выезда из Беларуси в ЕС на границе

Перед пунктом пропуска "Григоровщина" на границе между Беларусью и Латвией выезда ожидают как минимум 150 большегрузов, "Урбаны" – более 170.Перед пунктом пропуска "Видзы" на белорусско-литовской границе скопилось как минимум 80 фур, "Котловка" – 300, "Каменный Лог" – свыше 340, "Бенякони" – не менее 260, "Привалка" – по меньшей мере 250.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" въехать в ЕС пытаются не менее 150 грузовых транспортных средств, "Берестовица" – свыше 90, "Козловичи" – по меньшей мере 500.На украинском направлении перед пунктом пропуска "Мокраны" скопилось не менее 60 большегрузов, "Новая Рудня" – свыше 190, "Новая Гута" – как минимум 30.