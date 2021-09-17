Более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

Днем раннее сообщалось о 19 594 зараженных COVID-19.Темп прироста сложился на уровне 0,28 процента. Вылечились 16 619 человек, у которых ранее тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.Также за последние 24 часа заболевание унесло жизни 791 пациента в России.За все время диагноз COVID-19 в стране поставили 7 234 425 пациентам, общее число умерших от инфекции составило 196 626.