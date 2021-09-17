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  2. Более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

Более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России поставили 19 905 пациентам. Общее число инфицированных в стране за все время составило 7 234 425. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.


Днем раннее сообщалось о 19 594 зараженных COVID-19.

Темп прироста сложился на уровне 0,28 процента. Вылечились 16 619 человек, у которых ранее тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Также за последние 24 часа заболевание унесло жизни 791 пациента в России.

За все время диагноз COVID-19 в стране поставили 7 234 425 пациентам, общее число умерших от инфекции составило 196 626.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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