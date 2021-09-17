Более 19 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России поставили 19 905 пациентам. Общее число инфицированных в стране за все время составило 7 234 425. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Днем раннее сообщалось о 19 594 зараженных COVID-19.
Темп прироста сложился на уровне 0,28 процента. Вылечились 16 619 человек, у которых ранее тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
Также за последние 24 часа заболевание унесло жизни 791 пациента в России.
За все время диагноз COVID-19 в стране поставили 7 234 425 пациентам, общее число умерших от инфекции составило 196 626.