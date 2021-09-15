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  2. Более 18 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

Более 18 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в России был поставлен 18 841 пациенту. Общее число инфицированных в стране за все время составило 7 194 926. Такие данные опубликованы в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.


– За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 841 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1391 (7,4%) без клинических проявлений, – приводится актуальная статистика в сообщении.

За весь период распространения COVID-19 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 7 194 926 человек. Темп прироста сложился на уровне 0,26%.

Вместе с тем за прошедшие 24 часа заболевание в России унесло жизни 792 пациентов. За все время этот показатель достиг цифры в 195 041.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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