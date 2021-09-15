Более 18 тысяч случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

приводится актуальная статистика в сообщении.За весь период распространения COVID-19 положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получили 7 194 926 человек. Темп прироста сложился на уровне 0,26%.Вместе с тем за прошедшие 24 часа заболевание в России унесло жизни 792 пациентов. За все время этот показатель достиг цифры в 195 041.