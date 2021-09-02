Более 18 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

За прошедшие сутки положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в России получили 18 985 человек. Такая информация опубликована в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
– За последние сутки в России выявлено 18 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,7% не имели клинических проявлений болезни, – приводятся актуальные данные в сообщении.
Темп прироста сложился на уровне 0,27 процента.
За прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 798 человек. Вылечились 18 669 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.
За все время в России подтверждено 6 956 318 случаев заражения коронавирусом. Умерли 184 812 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 показал положительный результат.