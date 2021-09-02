Более 18 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки

приводятся актуальные данные в сообщении.Темп прироста сложился на уровне 0,27 процента.За прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 798 человек. Вылечились 18 669 пациентов, которым ранее поставили диагноз COVID-19.За все время в России подтверждено 6 956 318 случаев заражения коронавирусом. Умерли 184 812 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 показал положительный результат.