Итоги первого в стране творческого конкурса, посвященного Году народного единства, подвели в НАН Беларуси

В нем участвовали более полутора тысяч творчески мыслящих и чувствующих граждан нашей страны: журналисты и писатели, художники, ученые и студенты и даже школьники. Свыше двухсот из них стали победителями творческого соревнования, проводившегося по номинациям, таким как "Песни нашей земли", "Стихи и рассказы о родной земле", "Краеведческие тропы", "Язык моей страны", "Произведения народных мастеров". Они представили оригинальные литературные произведения, фотографии, различные поделки, картины. Назовем лишь некоторых победителей: Валерий Крючков, Наталья Лысенко, Алина Павловская, Катерина Зикрацкая...



– Конкурс направлен на укрепление монолитности белорусского общества, формирование гордости за наше героическое прошлое, популяризацию истории и культуры Беларуси, – пояснили в НАНБ. – А также на поддержку талантливых людей – патриотов нашей земли.



Конкурс стал одним из ярких событий уходящего года. Награждение его победителей состоится 22 декабря в президиуме НАНБ. Предполагается, что это творческое состязание станет традиционным.