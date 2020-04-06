Более 100 застрявших в Дели белорусов вернулись домой

Более 100 белорусов в ночь на понедельник вернулись из Дели домой. Специальным рейсом Belavia —Airlines в Национальный аэропорт Минск также эвакуированы граждане России, Украины и Таджикистана. Спецрейс из столицы Индии организован совместно с российской стороной.





Из Минска самолет “Белавиа” вылетел в воскресенье днем. Шестичасовой беспосадочный полет проходил через воздушное пространство России, Казахстана, Туркменистана, Афганистана и Пакистана. Полуторачасовая стоянка в Дели — и обратно. Из-за закрытия воздушного пространства Афганистана промедление привело бы к задержке вылета как минимум на сутки. А в связи с введенными индийской стороной ограничениями из-за пандемии, экипаж не мог покинуть воздушное судно для отдыха в гостинице. В районе Дели все дороги перекрыты, передвижение запрещено. Людям добраться в аэропорт было тяжело.

В эвакуации белорусов из Дели помогла Россия, взяв на себя расходы на перелет.

В 2.55 самолет приземлился в Беларуси. Оставалось забрать свой багаж, сдать тесты на коронавирус — и домой. Точнее, сначала на двухнедельный карантин.





Несколько десятков россиян торопились, им еще нужно было успеть на поезд до Москвы. «Я хочу сказать спасибо за то, что встретили нас, что все организовали, — говорит мне турист из Подмосковья Денис Хамзин. В Индию он прилетел 24 февраля. Тогда и не подозревал, что ситуация будет такой сложной. Думал, что до закрытия границы не дойдет и что смогу вернуться».





















Представитель посольства Республики Таджикистан в Беларуси Джафар Тошарифов встречал в аэропорту коллегу: «Он работал в Индии, а где-то месяц назад его назначили на должность в Минске. Но так как у нас там было мало наших граждан и не имелось возможности улететь, мы попросили посольство России в Индии, чтобы нас забрали вместе с россиянами».

Алиса Ромашкова из Санкт-Петербурга рассказала мне, что на отдых уехала 11 марта:

—Планировалось большое путешествие. Но буквально 20 марта нас блокировали, сказали, что уже невозможно перемещение... Из Дели мы должны были лететь “Аэрофлотом” 30 марта, билеты были на руках. Однако до аэропорта в Дели добраться мы уже не могли, нужно было получить разрешение посольства на перемещение. Вскоре мы узнали, что наш рейс отменили и попытались попасть на эвакуационный, который планировался на 1 апреля. Но им также вылететь не смогли, и нас поместили в гостиницу. Все это время мы ждали возможности улететь.

В Москве, со слов Алисы, ее и земляков ждет карантин, и только потом они смогут вернуться домой: “Все пишут, спрашивают: когда вы уже вернетесь? Огромная благодарность Беларуси за то, что нас забрала“.

















Москвички София и Влада должны были вылететь обратно еще в марте. Но улететь не смогли ни тогда, ни 1 апреля: “На него мы тоже не попали. Потом жили в отеле. А вчера ночью мне позвонили и сказали: «Есть возможность улететь через Минск. Хотите?” Мы конечно же сказали, что хотим». К маскам, признались мне девушки, уже привыкли.

Все пассажиры, с которыми мне удалось пообщаться, благодарили Беларусь и Россию за возможность вернуться. “Мы заехали в январе, тогда еще не было сложных ситуаций, — сказала мне минчанка Татьяна Фандеева. — Мы жили в горах… По сравнению с другим людьми мы находились в хороших условиях, не было проблем с расселением. Сначала не было проблем и с продуктами. Единственное — сложно добираться до Дели. Непросто было получить разрешение полиции, потому что строгая изоляции. Наше посольство, в частности третий секретарь Андрей Владимирович, все сотрудники посольства очень нас поддерживали, помогали решить эту проблему. Очень за это благодарна”.

Витебчанку Юлию близкий друг встречал с цветами. Улыбки на лицах, объятия. Девушка говорит, что из-за сложившейся ситуации ей пришлось задержаться в Индии на три недели: “Магазины закрыты. На улицу выходить нельзя. Еду нам привозили знакомые. Нам просто повезло. Если бы не попали на этот рейс, то пришлось бы ждать до июня”.





































(обновляется)