Богданов заявил об отсутствии разногласий между Минсельхозпродом и Россельхознадзором

Белорусская сторона плодотворно сотрудничает с Россельхознадзором, все разногласия остались в прошлом. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов сегодня на проходившем в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатском форуме.
"У нас с Россельхознадзором никаких проблемных вопросов по большому счету нет, есть текущие какие-то моменты, которые мы решаем в рабочем порядке и работаем очень плотно в ежедневном контакте", – сказал Алексей Богданов, отвечая на вопрос, сохранились ли сейчас какие-то разногласия с этим российским надзорным ведомством, имевшие место ранее.
"Мы не испытываем никаких проблем в работе с нашими партнерами. На этом рынке (российском. – Прим. БЕЛТА) нас очень хорошо знают, товары с маркой "Сделано в Беларуси" пользуются высоким спросом у российского потребителя", – подчеркнул замминистра.
Алексей Богданов также сообщил, что за первые четыре месяца текущего года экспорт белорусского продовольствия в Россию увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и достиг $ 1,4 млрд. Импорт продовольствия из России в январе – апреле увеличился на 8,1% и составил $495 млн.
Фото: архив БЕЛТА
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