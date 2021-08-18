BMW назавала дату дебюта своего первого водородного автомобиля

Немецкий производитель BMW сообщил, что первый водородомобиль iX5 Hydrogen, разработанный на базе X5, покажут в Мюнхене в ранках автосалона с 7 по 12 сентября нынешнего года, передает Motor.ru.
Кроссовер BMW iX5 Hydrogen разработан на базе X5. В авто установлены два композитных баллона, которые вмещают шесть килограммов водорода под давлением 700 бар. Отличительной чертой новинки станут синие акценты по всему кузову, распечатанные на 3D-принтере элементы декора и аэродинамически оптимизированные колеса диаметром 22 дюйма.
Водородная установка i Hydrogen NEXT создана совместно с Toyota. Ее основу составляют электродвигатель eDrive пятого поколения, топливный элемент и преобразователь напряжения. Максимальная мощность BMW i Hydrogen NEXT составляет 374 лошадиные силы, однако она будет доступна кратковременно: когда буферный аккумулятор разрядится, отдача электромотора не будет выше 170 лошадиных сил. О емкости буферной батареи в BMW в настоящий момент ничего не известно.
До этого в сети появилась информация, согласно которой одним из основных препятствий к продвижению этого направления остается неразвитая инфраструктура – широкой сети заправочных станций нет даже в Европе. Эксперты считают, что водородомобили станут массовым явлением только после 2025 года.
Фото: BMW