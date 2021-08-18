Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 2.94
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. BMW назавала дату дебюта своего первого водородного автомобиля

BMW назавала дату дебюта своего первого водородного автомобиля

Немецкий производитель BMW сообщил, что первый водородомобиль iX5 Hydrogen, разработанный на базе X5, покажут в Мюнхене в ранках автосалона с 7 по 12 сентября нынешнего года, передает Motor.ru.


Кроссовер BMW iX5 Hydrogen разработан на базе X5. В авто установлены два композитных баллона, которые вмещают шесть килограммов водорода под давлением 700 бар. Отличительной чертой новинки станут синие акценты по всему кузову, распечатанные на 3D-принтере элементы декора и аэродинамически оптимизированные колеса диаметром 22 дюйма.

Водородная установка i Hydrogen NEXT создана совместно с Toyota. Ее основу составляют электродвигатель eDrive пятого поколения, топливный элемент и преобразователь напряжения. Максимальная мощность BMW i Hydrogen NEXT составляет 374 лошадиные силы, однако она будет доступна кратковременно: когда буферный аккумулятор разрядится, отдача электромотора не будет выше 170 лошадиных сил. О емкости буферной батареи в BMW в настоящий момент ничего не известно.

До этого в сети появилась информация, согласно которой одним из основных препятствий к продвижению этого направления остается неразвитая инфраструктура – широкой сети заправочных станций нет даже в Европе. Эксперты считают, что водородомобили станут массовым явлением только после 2025 года.

Фото: BMW
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы