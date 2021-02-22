Цена самой популярной валюты уменьшается более чем на 15%, сообщает ТАСС.
Недавно биткоин снизился на 8,39%, достигнув отметки в $ 52,914 тыс. Ранее цена криптовалюты росла на 1,97% до $ 58,1 тыс. – тогда был обновлен исторический максимум.
Биткойн – децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может добывать (эмитировать) любой пользователь – участник системы. Правда, необходимо создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна приходится на последние несколько лет. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже добыта.
Фото: pixabay.com
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Биткойн снижается более чем на 15%
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