Есть прогноз, что в будущем стоимость самой популярной криптовалюты составит более 50 тысяч долларов, сообщает Lenta.ru.
О возможной динамике роста заявили аналитики криптобиржи Luno и брокерской компании OSK.
По мнению аналитиков, ближайшие 3–10 лет популярность биткойна может значительно вырасти. А вот у золота есть риски потерять интерес среди инвесторов.
За прошлый год Bitcoin подорожал в четыре раза и к началу января 2021 года превысил отметку в 42 тысячи долларов. Затем стоимость криптовалюты скорректировалась и стала меньше примерно на 10 тысяч долларов. Сейчас цена биткойна составила чуть больше 31 тысячи долларов.
Рост популярности криптовалюты в конце прошлого – начале нынешнего года эксперты объясняют по-разному. Некоторые связывают рост со спекулятивными сделками. Другая группа специалистов считает, что повышенный интерес проявляли долгосрочные инвесторы.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1016
Биткоину предрекли цену в 50 тысяч долларов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter