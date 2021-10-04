Биткоин сравнили с золотом

Генеральный директор российской золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев в интервью РБК сравнил биткоин с золотом. При этом он не считает их конкурентами в долгосрочной перспективе.
По словам руководителя компании, природа биткоина и золота очень отличается. У них разные группы инвесторов, которые со временем еще больше отдалятся друг от друга. Первоначально биткоин разрабатывался как инструмент для расчетов, а не как средство накопления и сохранения капитала.
– Владельцы биткоинов или его эмитенты максимально пытаются приравнять биткоин к золоту, позиционировать его как инструмент накопления и сохранения, что, конечно, не является успешным на фоне волатильности этого инструмента, – пояснил Грачев и добавил, что само золото – это "квазиденьги".
Глава "Полюса" уточнил, что не владеет биткоинами и не знает, где их приобрести. При этом золота у него тоже нет, поскольку его покупка в России облагается НДС. Инвестировать в приобретение металла бессмысленно. Грачев считает, что проще купить акции золотодобывающей компании.