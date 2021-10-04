Биткоин сравнили с золотом

По словам руководителя компании, природа биткоина и золота очень отличается. У них разные группы инвесторов, которые со временем еще больше отдалятся друг от друга. Первоначально биткоин разрабатывался как инструмент для расчетов, а не как средство накопления и сохранения капитала.– пояснил Грачев и добавил, что само золото – это "квазиденьги".Глава "Полюса" уточнил, что не владеет биткоинами и не знает, где их приобрести. При этом золота у него тоже нет, поскольку его покупка в России облагается НДС. Инвестировать в приобретение металла бессмысленно. Грачев считает, что проще купить акции золотодобывающей компании.